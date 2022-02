Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Täter nach Geldautomatensprengung verurteilt

Lathen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 8. August 2020 zu einer Geldautomatensprengung in einer OLB Filiale an der Schmiedestraße in Lathen. Die damals unbekannten Täter konnten im Rahmen von umfangreichen polizeilichen Ermittlungen im Oktober 2020 festgenommen werden und wurden nun vom Landgericht Mainz verurteilt. Weiterhin wurden den beiden 31- und 27-Jährigen neben dieser, auch vier weitere, ähnlich gelagerte Taten in Deutschland nachgewiesen. Der 31-Jährige wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten und der 27-Jährige zu 8 Jahren verurteilt. Zudem wurde der 31-jährige Täter in Belgien wegen gleichgelagerter Taten zu einer weiteren Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt.

