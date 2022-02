Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Diebstahl aus PKW

Lingen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Kias im Brockhauser Weg ein. Offensichtlich durchsuchten sie das Auto nach Diebesgut. Die Täter flüchteten ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell