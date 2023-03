Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Diebstahl im ICE

Ulm (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am gestrigen Mittag (06.03.2023) mehrere Gegenstände von zwei Reisenden in einem Fernzug nach Ulm. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der bislang unbekannte Mann am gestrigen Montag gegen 15:00 Uhr mit einem ICE von Stuttgart nach Ulm gefahren sein. Während der Fahrt entwendete der Unbekannte offenbar das Mobiltelefon und die Visitenkarte eines 71-jährigen Mannes aus dessen Jackentasche. Zudem soll er den Koffer eines 32-jährigen Reisenden geöffnet und aus diesem ein Ticket und Bargeld entnommen haben. Mitarbeitende der Deutschen Bahn und ein aufmerksamer Zeuge konnten den Täter wohl schließlich im Bordrestaurant antreffen und auf den Sachverhalt ansprechen, woraufhin dieser einen Teil der entwendeten Gegenstände zurückgegeben haben soll. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei flüchtete der Mann mit dem entwendeten Bargeld und konnte auch bei der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 25 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Zur Tatzeit trug er offenbar eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke und eine weiße Jogginghose. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

