Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Gütersloh (ots)

Gütersloh:

Am Samstag (10.12.22) Nachmittag um 13:10 h befuhr ein 30jähriger Rietberger mit einem PKW VW Tiguan den Langen Weg in Fahrtrichtung Holzstraße. Laut Zeugenaussagen kam er unvermittelt und ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Hierdurch überschlug sich der PKW und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer befand sich alleine im PKW und konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Er blieb unverletzt, wurde aber zur Beobachtung in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung des PKW und für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Lange Weg kurzzeitig gesperrt; es entstand ein Sachschaden an dem PKW und an den Zaunelementen von ca. 30.000 EUR.

