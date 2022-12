Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw prallt gegen Traktor

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am Freitagnachmittag (09.12.22, 16:15 Uhr) ereignete sich auf der Westerwieher Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 89-jähriger Rietberger, der die Westerwieher Straße mit seinem Pkw VW Golf ortseinwärts befuhr, aus bislang unbekannten Gründen, auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In Höhe der Haus-Nr. 13 kollidierte er dann frontal mit einem Traktor, der von einem 28-jährigen Rheda-Wiedenbrücker in Fahrtrichtung Westerwiehe gefahren wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfallverursacher in Folge der Kollision leicht verletzt wurde. Er wurde nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren. Vermutlich liegt dem Unfall eine internistische Ursache beim Unfallverursacher zu Grunde. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle kurzfristig umgeleitet werden. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell