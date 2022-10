Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Verdacht des unerlaubten Arzneimittelbesitzes

Lörrach (ots)

Mitte September 2022 wurden zwei junge Männer, 20 und 21 Jahre alt, durch eine mobile Kontrolleinheit des Zolls beim Bahnhof in Lörrach kontrolliert. Im mitgeführten Rucksack einer der Männer, konnten im dortigen Kulturbeutel insgesamt 438 Alprazolam Tabletten festgestellt werden. Bei den Tabletten handelt es sich um verschreibungspflichtige Medikamente, die dem Arzneimittelgesetz unterliegen. Ein Rezept konnte jedoch nicht vorgelegt werden. Der Mann gab an, sich erst noch ein Rezept ausstellen zu lassen und die Tabletten weiter verkaufen zu wollen. Aufgrund des Verdachts des unerlaubten Arzneimittelbesitzes wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Arzneimittel wie Alprazolam sind bei Jugendlichen und Heranwachsenden im Trend, da der Wirkstoff angstlösend und beruhigend ist. Der Konsum muss ständig gesteigert werden und macht schnell abhängig. Die Einnahme neben anderen Suchtmitteln ist gefährlich und mit einem sehr großen gesundheitlichen Risiko verbunden.

