Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 36-Jähriger leistete am heutigen Morgen (10.03.2023) Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof, nachdem er zuvor Reisende belästigt hatte. Ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger befand sich am heutigen Morgen gegen 05:50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof und belästigte dort mehrere Reisende am Querbahnsteig. Nachdem dies durch zwei Beamte der Bundespolizei wahrgenommen werden konnte, sprachen diese ihn auf sein Verhalten an. Der Mann trat von Beginn an verbal äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften auf und leistete schließlich Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Mit Hilfe weiterer Streifen konnte der Mann zu Boden gebracht und anschließend auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht werden. Weder der aggressive 36-Jährige noch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden bei dem Vorfall verletzt. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

