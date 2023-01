Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Rheinberg (ots)

Über einen Lichtschacht gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Winterswicker Weg.

Die Täter nutzten die Abwesenheit des Besitzers und drangen vermutlich in der Zeit von Montag bis Mittwoch in das Haus ein.

Im Inneren durchwühlten die Einbrecher alle Räume und flüchteten über die Terrassentür und den Garten in unbekannte Richtung. Was sie erbeuteten, steht zur Zeit nicht fest.

Ein Nachbar hatte bei einem Spaziergang am Dienstagabend bemerkt, dass ein Gegenstand an der Garagenwand des betreffenden Hauses lehnte. Am Mittwoch stellte ein weiterer Nachbar fest, dass es sich hierbei um das Gitter des Kellerschachtes handelt und rief die Polizei.

Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02842/934-0.

Darüber hinaus rät die Polizei:

Auch Lichtschächte kann man entsprechend sichern! Lassen Sie sich beraten zum Thema Einbruchschutz!

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Die Kolleginnen und Kollegen sind auch mit einem Stand an der Baumesse in Rheinberg vertreten. Sprechen Sie sie einfach an, wenn Sie dort sind!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell