Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: bei Bauarbeiten verletzt

Kornwestheim (ots)

Bei Bauarbeiten am Kornwestheimer Bahnhof ist am vergangenen Samstagmorgen (11.03.2023) ein 24-jähriger Bauarbeiter am Fuß verletzt worden. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Geschädigte am besagten Tag im Rahmen der Bauarbeiten im Gleisbereich des Bahnhofs aufgehalten und sich gegen 08:00 Uhr in der Nähe eines Zweiwegebaggers befunden haben. Während eines Abkoppelvorgangs rollte das Fahrzeug dann offenbar über seinen auf dem Schienenstrang befindlichen Fuß und verletzten diesen dadurch. Der 24-Jährige wurde mit nicht-lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

