Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung und anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern ist es am gestrigen Sonntagmorgen (12.03.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Zunächst hatte ein 28-jähriger gambischer Staatsangehöriger eine 26-Jährige gegen 04:00 Uhr am Bahnsteig 7 des Stuttgarter Hauptbahnhofes offenbar mehrmals gegen deren Willen am Arm gestreichelt, woraufhin der der 21-jährige Freund der jungen Frau den 28-Jährigen auf sein Verhalten angesprochen haben soll. Im Laufe der sich daraus entwickelnden verbalen Streitigkeit attackierten sich die beiden Männer offenbar schließlich auch gegenseitig verbal und körperlich. Dabei verletzte sich der 21-jährige deutsche Staatsangehörige an der Hand, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die drei Beteiligten noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der mit 1,6 Promille alkoholisierte 28-Jährige im Anschluss auf die Dienststelle verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Körperverletzung.

