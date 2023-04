Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte schlagen Heckscheibe eines grauen Tesla ein- Polizei bittet um Hinweise (21.04.2023)

Tuttlingen (ots)

In der Nelkenstraße haben am Freitag, im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, Unbekannte einen geparkten grauen Tesla beschädigt. Die Täter schlugen mit einem spitzen Gegenstand die Heckscheibe des Wagens ein. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

