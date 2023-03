Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl verhindert

Ludwigshafen (ots)

Der Besitzer eines E-Bikes meldete am 03.03.2023, gegen 00:30 Uhr, dass er soeben per Mail über die Standortveränderung seines Rads informiert wurde. Es würde sich aktuell von der Sternstraße in Richtung Schwedlerstraße bewegen.

Die Polizei konnte das E-Bike im Nahbereich finden. Eine bislang unbekannte Person hatte das Schloss des Rads bereits aufgebrochen. Sie dürfte durch das Eintreffen der Polizei in ihrer Tathandlung gestört worden sein und ergriff die Flucht.

Wir bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

