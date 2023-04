Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle (22.04.2023)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag, gegen 20.45 Uhr, auf der Bundesstraße 311 einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Ein 36-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf der B 311 von Neuhausen herkommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf der Strecke kam der Mann nach rechts von der Straße ab und fuhr dabei zwei Leitpfosten um. Ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der 36-Jährige seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. So konnte der Autofahrer auf Höhe des Ortseinganges Tuttlingen von den Beamten angehalten werden. Bei der Kontrolle kam den Polizisten starker Alkoholgeruch aus dem Sprinter entgegen. Ein anschließender Alkoholtest mit einem Wert von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der Sprinterfahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell