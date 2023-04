Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen einen Baum (23.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, ist es auf der Kreuzstraße (Bundesstraße 14) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin sich leicht verletzte. Die Frau fuhr mit einem Opel Corsa auf der Kreuzstraße vom Kreisverkehr aus Richtung Emmingen-Liptingen herkommend nach Richtung Tuttlingen. Auf der Strecke kam sie nach rechts von der Straße ab. Hierbei verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, fuhr einen Abhang neben der Kreuzstraße hinunter und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die leicht Verletzte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen. An diesem entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

