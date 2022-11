Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aus PKW - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagabend zwischen 19:00 und 21:30 Uhr wurde in der Riedlinger Straße durch einen Unbekannten mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Autos eingeworfen und eine Aktentasche aus dem PKW entwendet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer mit Schlagring unterwegs

Durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei wurde am Montagabend ein betrunkener Radfahrer festgestellt. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Schützenstraße und hantierte während der Fahrt an seinem Handy. Bei der folgenden Personenkontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest, der die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung wurde außerdem ein in die Winterjacke des Mannes eingenähter Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Der 35-Jährige gelangt nun neben dem unzulässigen Benutzen des Handys auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige.

Gammertingen

Zerstochene Reifen und zerstörte Überwachungskameras - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen die Überwachungskameras eines Privatgrundstücks in der Hochbergstraße beschädigt und alle vier Reifen eines in der Einfahrt geparkten PKWs zerstochen. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet Zeugen der Tat, sich unter 07574/921687 zu melden.

