Friedrichshafen

Pöbelnde Frau - Polizei erteilt Platzverweis

Strafrechtliche Ermittlungen kommen auf eine 62-jährige Frau zu, nachdem sie am Samstagabend gleich mehrfach im Bereich des Friedrichshafener Weihnachtsmarkts negativ in Erscheinung getreten ist. Sie warf mit missbilligenden Äußerungen über den Islam um sich und versuchte laut Zeugen, Frauen die Kopfbedeckung herunterzuziehen. Gegenüber den Polizisten reagierte die sichtlich aufgebrachte Frau umgehend aggressiv und uneinsichtig. Die Beamten erteilten der 62-Jährigen einen Platzverweis. Darüber hinaus erwartet die Frau eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen - Ailingen

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Vom Heck bis zur Motorhaube hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen am Fahrbahnrand der Bodenseestraße geparkten Mercedes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf etwa 3.000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

Reh ausgewichen - Unfall

Plötzlicher Wildwechsel war am Samstagmorgen gegen 5 Uhr offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 467 bei Kressbronn. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin musste ihren Angaben zufolge einem von rechts die Straße querenden Reh ausweichen. Sie kollidierte in der Folge mit der Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Wie hoch dieser an der Leitplanke ausfällt, kann noch nicht beziffert werden. Das Wildtier kam nicht zu Schaden.

Kressbronn

Feuerwehr befreit Mann aus verrauchter Wohnung

Zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in die Irisstraße aus. Ein Nachbar war auf Geruch von Angebranntem sowie einen akustischen Warnmelder aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Die Feuerwehr Kressbronn brach die Türe auf und konnte den in der völlig verrauchten Wohnung schlafenden sowie alkoholisierten Bewohner wecken und ins Freie begleiten. Offenbar hatte er sich zur frühen Stunde vorgenommen, noch etwas zu kochen und war währenddessen auf dem Sofa eingenickt. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, in eine Klinik. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Sachschaden entstand nicht.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 15.000 Euro Gesamtsachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße zur Ravensburger Straße ereignet hat. Eine 52-jährige Daimler-Fahrerin bog von Brochenzell kommend nach rechts in Richtung Friedrichshafen ein und übersah aus Unachtsamkeit den von links kommenden Sprinter. Beim folgenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Überlingen

Unbekannter beschädigt Fahrzeuge - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Randalierer hat in der Nacht auf Sonntag in der Schreibersbildstraße und der Breitlestraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen riss der Unbekannte an insgesamt 18 Autos entweder Kennzeichenschilder oder Heckscheibenwischer ab. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Heiligenberg

Alkoholisiert verunfallt und geflüchtet

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 32-Jährigen, nachdem er am Sonntag offenbar deutlich alkoholisiert im Bereich Heiligenberg mit seinem Auto verunfallt und anschließend geflüchtet ist. Gegen 12.30 Uhr fuhr er auf der L 201 in Richtung Leustetten und geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung mit seinem Pkw ins Schleudern. Über die Gegenfahrbahn fuhr er auf ein angrenzendes Grundstück, kollidierte mit einem Baum und kam kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte er seine Fahrt mit dem stark beschädigten Wagen fort. Die verständigten Polizeibeamten trafen sowohl den Unfallwagen als auch den 32-jährigen Autofahrer kurze Zeit später an. Bei der Überprüfung ergab sich schnell der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes. Da auch eine Atemalkoholmessung über 2 Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Die Polizisten ermitteln nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht gegen ihn. Sie behielten den Führerschein des nicht in Deutschland wohnhaften Mannes ein, und erhoben mehrere hundert Euro zur Sicherung des Strafverfahrens. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Im Vorgarten wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell