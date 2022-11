Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfall

Beim Einfahren von der Stockacher Straße auf die B 313 hat am Sonntag gegen 17 Uhr der 74-jährige Fahrer eines BMW einen Verkehrsunfall verursacht. Er übersah den bevorrechtigten 55-jährigen Fahrer eines Smart, der in Richtung Meßkirch unterwegs gewesen ist. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Sowohl der 74-Jährige als auch der 55-Jährige blieben glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Zeugen beobachten Verkehrsunfall

Zeugen haben am Sonntagmittag auf einem Parkplatz in der Franz-Xaver-Heilig-Straße beobachtet, wie die Fahrerin eines Skoda beim Ausparken einen Ford streifte und anschließend davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die verständigte Streife konnte die 77 Jahre alte Fahrzeuglenkerin zu Hause antreffen und die Schadensregulierung in die Wege leiten. Gegenstand der Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit ist auch, ob die Seniorin die Kollision bemerkt hat.

