PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 27.11.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen (ots)

Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Gleich zwei Mal stürzte ein Mann am Samstag gegen 20.00 Uhr in der Hauptstraße in Mengen kurz hintereinander vom Fahrrad. Dies meldeten zwei unabhängige Zeugen der Polizei. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten den 38jährigen Radfahrer in der Riedlinger Straße feststellen. Er stand stark unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Pfullendorf

Motorradfahrer stürzt auf rutschiger Fahrbahn

Der 18jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Samstag kurz nach 23.00 Uhr die Bodenseestraße in Pfullendorf. In einer Kurve kam er auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Straße. Der Fahrer zog sich Prellungen und Schürfungen zu und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Sigmaringen. An seinem Zweirad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

