Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 27.11.2022 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Radfahrer und Autofahrer streiten sich - Polizei sucht Zeugen

Zu einem handfesten Streit zwischen einem Rennradfahrer und dem Lenker eines Jaguars kam es am Samstag gegen 14.40 Uhr in der Markdorfer Straße 93. Der 53jährige Radfahrer wurde eigenen Angaben zufolge, als er in Richtung Kluftern fuhr, von dem 43jährigen Autofahrer recht knapp überholt. Bei der darauffolgenden Aussprache habe der Radfahrer den Außenspiegel des Jaguars beschädigt, worauf der Autofahrer ausgestiegen sei. Bei dem anschließenden Handgemenge sei der Radfahrer über sein Fahrrad gestürzt. Beide Verkehrsteilnehmer beschuldigen sich nun gegenseitig der Sachbeschädigung bzw. der Körperverletzung. Zur Klärung des tatsächlichen Hergangs sucht das Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) nun Zeugen.

Überlingen

Polizei kontrolliert mehrere verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer

Gleich vier Fahrzeuglenker kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrem Bereich, die nicht mehr verkehrstüchtig waren. Bei einem 21jährigen Fiat-Fahrer wurde in Owingen Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein 52jähriger Radfahrer wurde in Salem mit annähernd 2 Promille kontrolliert. Ebenfalls in Salem wurde eine 51jährige Pkw-Lenkerin angetroffen, die stark unter Alkoholeinwirkung stand. In Markdorf war ein 21jähriger mit seinem Mercedes unterwegs, obwohl er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Allen Kontrollierten wurde eine Blutprobe entnommen. In zwei Fällen wurde der Führerschein noch an der Kontrollörtlichkeit einbehalten. In 3 Fällen wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft und in einem Fall bei der Bußgeldbehörde eine Anzeige vorgelegt.

Überlingen

Pkw schanzt über Verkehrsinsel - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr bei Andelshofen kam es am Freitag gegen 18.00 Uhr. Der 19jährige Lenker eines Mitsubishi befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr und verlor bei dessen Verlassen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte im Anschluss gegen eine Verkehrseinrichtung. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Es besteht der Verdacht, dass bei dem Unfall noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Diese und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) zu melden.

