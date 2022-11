Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

91-Jähriger verursacht mehrere Unfälle im Parkhaus

Ein medizinisches Problem dürfte die Ursache von gleich mehreren Unfällen am Freitagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, im Parkhaus am See gewesen sein. Ein 91-jähriger BMW-Fahrer drehte laut Zeugenaussagen im Parkhaus mehrere Runden und touchierte hierbei zwei Fahrzeuge leicht und streifte auch zweimal die Wände vom Parkhaus. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Fahrer räumlich und zeitlich nicht orientiert. Zudem gab er an, dass er sich nicht wohl fühlte und nicht wisse was geschehen war. Zur weiteren Behandlung wurde der betagte Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Ob am Gebäude ebenfalls ein Schaden entstanden ist, bedarf der weiteren Abklärung. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Salem

Hochsitz beschädigt

Ein unbekannter Täter sägte am vergangenen Sonntag, gegen 16:15 Uhr, im Gewann Vogelsang an einem Hochsitz für Jäger zwei Standfüße an. Der zuständige Revierjäger im Markgräflichen Haus von Baden stellte dies im Zuge der Auswertung einer Wildkamera fest. Der Täter war männlich, ca. 180 cm groß, schlanke bis kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare, Vollbart und trug bei der Tatausführung ein blau kariertes Holzfällerhemd, eine beigefarbene Stoffhose und schwarze Schuhe. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Beschädigungen von Hochsitzen in den markgräflichen Wäldern. Der bislang bekannte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Tel.: 07551/8040

