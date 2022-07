POL-PDNR: Graffiti-Sprayer gesucht

Kirchen/Sieg (ots) - Am Dienstag, den 19.07.2022, kam es gegen 16.30 Uhr "Am Riegel" zu einem Verkehrsunfall, als eine Pkw-Fahrerin, die in den Riegel nach links abbiegen wollte, die Vorfahrt eines aus Richtung Niederfischbach kommenden bevorrechtigten Pkw-Fahrers missachtete. Bei der Kollision wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

