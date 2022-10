LPI-SHL: Angebranntes Essen löste Einsatz aus

Dorndorf (ots) - Durch einen unbekannten Täter wurden in der Zeit vom Samstag, 19:30 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr in der Berggasse in Dorndorf drei parkende Pkw durch Zerkratzen mit einem scharfkantigen Gegenstand erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 13.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

