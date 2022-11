Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei muss in Unterkunft einschreiten

In Polizeiarrest gelandet ist ein 34 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag. Der 34-Jährige war in einer Unterkunft in der Florianstraße mit einem Bewohner aneinandergeraten und hatte diesen mehrmals mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Die hinzugerufene Polizei erklärte dem deutlich alkoholisierten Angreifer den Gewahrsam und nahm ihn mit zum Polizeirevier. Dagegen sperrte sich der aggressive 34-Jährige, sodass er schließlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Während der Einsatzmaßnahmen beleidigte er die Polizisten zudem, sodass er sich nun wegen Widerstands gegen die Polizei, Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Des Weiteren kommen nun die Kosten für den Polizeiarrest auf ihn zu.

Ravensburg

Schmierereien an Schule

Im Laufe des Wochenendes wurde das Schulgebäude des Welfen-Gymnasiums mit einem schwarzen Farbstift beschmiert. Der unbekannte Täter verursachte durch seine Malereien einen höheren Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Baumaschinen gestohlen

Von einem Baustellenfahrzeug, das in der Nacht zum Montag in der Rudolf-Steiner-Straße abgestellt war, hat ein Dieb mehrere Bauwerkzeuge gestohlen. Der Täter nahm neben einem Stampfer auch eine Versetzzange mit. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Gräte waren mit einer Eisenkette gesichert, die der Täter zerschnitt. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Unfall an Autobahnanschlussstelle

Einen verletzten Autofahrer und 16.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19 Uhr auf der B 32 Höhe der Auffahrt zur A 96. Ein 78 Jahre alter Renault-Lenker, der von der Autobahn auf Höhe Wangen-West abgefahren ist, wollte an der Einmündung in Richtung Wangen abbiegen. Dabei übersah er den Nissan eines 50-Jährigen, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Beim Zusammenprall der beiden Autos im Einmündungsbereich wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Die beiden Pkw, an denen jeweils ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch/ Bad Wurzach/ Aitrach/ Aichstetten

Jugendschutzkontrollen - Zwei Drittel der Geschäfte verkaufen Hochprozentiges und Tabakwaren an Jugendliche

Ernüchternd ist die Bilanz einer Testkaufaktion, die die Polizei Leutkirch im November in ihrem Zuständigkeitsgebiet durchgeführt hat. An verschiedenen Tagen des Monats besuchten Beamte des Polizeireviers sowie des Polizeipostens Bad Wurzach zusammen mit den Ordnungsämtern der Gemeinde Bad Wurzach und der Stadt Leutkirch verschiedene Geschäfte, in denen Alkohol- und Tabakwaren verkauft werden. Eine 17 Jahre alte Testkäuferin erhielt in 22 der 33 besuchten Geschäfte ohne Probleme Waren, für deren Kauf sie eigentlich nicht alt genug war.

Besonders schwer wiegt der Umstand, dass der Verkauf von Alkohol und Zigaretten meist ganz ohne Altersüberprüfung vonstatten ging - und das obwohl an den meisten Verkaufsstellen sehr gute Sicherheitsmechanismen vorhanden sind, die das Verkaufspersonal darauf aufmerksam machen, dass das Alter der Käuferinnen und Käufer bei der Herausgabe des Produkts zu überprüfen ist. Zudem wird das Personal in größeren Verkaufsstellen wie Supermärkten regelmäßig entsprechend unterwiesen.

Nichtsdestotrotz fielen zwei Drittel der Getesteten durch die Jugendschutzkontrolle. Neben einem Gespräch mit der Filialleitung hat dies nun auch entsprechende Anzeigen zur Folge.

Bad Wurzach

Scheibe zu Schmuckgeschäft eingeworfen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter mit einem Bierkrug die Scheibe eines Schmuckgeschäfts eingeworfen. Der Krug schlug die Scheibe im oberen Bereich ein, von einem Einbruchsversuch geht die Polizei derzeit nicht aus. Hinweise auf die Person, die für die Beschädigung verantwortlich ist, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Waldsee

Einbruch in Scheune

In eine Scheune in Michelwinnaden ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Der Täter zerstörte das Vorhängeschloss der Scheune und stahl mehrere Traktorenteile, die einen Wert von mehreren tausend Euro haben dürften. Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baienfurt

Auto überschlägt sich in Acker

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Sonntag gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw in einem Acker neben der L314 überschlagen. Die Fiat-Lenkerin war von Bergatreute in Richtung Baienfurt unterwegs als sie während der Fahrt aus noch unbekannten Gründen aufs Bankett kam. Sie fuhr daraufhin mit dem Wagen in den Acker, wo sie sich mit ihrem Fiat zweimal überschlug. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Wie hoch der Schaden ist, der bei dem Unfall entstand, ist bislang nicht bekannt.

