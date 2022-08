Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash mit Brückengeländer

Ershausen (ots)

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ershausen in der Provinzialstraße. Der 42-jährige Fahrer eines BMW kam auf Höhe der Esmühle nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Sowohl das Fahrzeug, als auch das Geländer wurden durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. Vor Ort stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld fest, dass für das Fahrzeug kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Da der BMW-Fahrer das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl kein Versicherungsschutz bestand, wurden die Kennzeichen sichergestellt.

