POL-MK: 35-Jähriger zeigt Polizeistreife Mittelfinger und leistet Widerstand/Betrüger mit "Hallo Mama/Papa"- Masche erfolgreich

Altena (ots) - Am Dienstag, zwischen 13:30 und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Großendrescheid ein. Aus dem Wohnhaus stahlen sie Schmuck und Bargeld. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizei in Altena in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr