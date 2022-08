Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Schule in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am Wochenende in eine Schule in der Straße 'Am Everkamp' in Wardenburg eingebrochen und haben zudem einen auf dem Gelände abgestellten Container aufgebrochen.

In der Zeit von Freitag, 26. August 2022, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 28. August 2022, 17:40 Uhr, hebelten sie ein Fenster der Schule auf. Das Gebäude wurde jedoch nicht betreten. Zudem brachen sie einen auf dem Gelände abgestellten Container auf, in dem sich ältere Büromöbel befanden. Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden wurde aber auf 1.800 Euro beziffert.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell