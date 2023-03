Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Zwischen Samstag, 25. März 2023, 22.15. Uhr, und Sonntag, 26. März 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das schwarze Kleinkraftrad GENERIC MOTOR eines 30-jährigen Cloppenburgers von einem Hinterhof am Pingel-Anton-Platz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 25. März 2023, 17.50 Uhr, und Sonntag, 26. März 2023, 00.30 Uhr, kam es in der Leinestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem BMW 3-er-Reihe eines 19-jährigen Cloppenburgers. Hierdurch entstand Sachschaden im Bereich des vorderen rechten Stoßfängers in Höhe von 1200 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Brand eines PKW

Am Montag, 27. März 2023, kam es aus bislang ungeklärter Ursache um 02.50 Uhr in der Ahauser Straße zum Brand eines schwarzen BMW 545I eines 54-jährigen Mannes aus Essen (Oldenburg). Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem landwirtschaftlichen Grundstück hinter einer Scheune. Es wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldenburg) war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand weder Personen-, noch Gebäudeschaden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Garrel - Überreste der in Drantum entwendeten Alpakas aufgefunden

Am Samstag, 25. März 2023, gegen 10.00 Uhr, wurden die tierischen Überreste der Mitte Februar in Drantum entwendeten Alpakas im Rahmen einer an diesem Morgen durchgeführten Umweltsäuberungsaktion in einem Waldstück an der Falkenberger Straße aufgefunden. Anhand einer ersten Inaugenscheinnahme der Kadaver muss davon ausgegangen werden, dass die Tiere professionell geschlachtet, ausgenommen und zerlegt wurden. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, wann und wie die Überreste an die Fundörtlichkeit gelangt sind, oder die Angaben zum Verbleib des Fleisches machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: (04471) 18600 bzw. Tel.: (04474) 939420 an die Polizei in Cloppenburg oder Garrel zu wenden.

