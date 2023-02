POL-HX: Pkw durch herunterfallendes Kantholz beschädigt

34414 Warburg (ots) - Mittwoch, 01.02.2023, 18:20 Uhr, Am Mittwochabend geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Kehlbergweg in Warburg-Rimbeck aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Alle Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden mit Lösch- und Sicherungsarbeiten beschäftigt. Das Haus war nach dem Brand nicht mehr ...

