Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugin meldet Einbrecher - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1412

In der Nacht zu Dienstag (27. Dezember) hat eine aufmerksame Zeugin zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest.

Um kurz vor 1 Uhr meldete eine 65-jährige Dortmunderin ein Duo, dass in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Flensburger Straße eingebrochen war. Die alarmierten Kräfte entdeckten die beiden Männer in einem Lagerraum und nahmen sie fest.

Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 20-jährigen Dortmunder bereits vier Haftbefehle vorlagen. Sein Weg führte über das Polizeigewahrsam in die Justizvollzugsanstalt. Den 17-jährigen Dortmunder übergaben die Beamten in die Obhut der Erziehungsberechtigten.

Die jungen Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

