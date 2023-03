POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall in Garrel Samstag, 25.03.2023, 15:05 Uhr Eine 63-Jährige aus Cloppenburg biegt mit ihrem PKW von der Straße An der Höhe auf die Cloppenburger Straße auf. Diese Straße befährt ein 69- Jähriger aus Garrel auf seinem Fahrrad. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wird. Er wird in das Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert. Verkehrsunfall in ...

