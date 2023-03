Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Raub einer Handtasche Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in Vechta in der Großen Straße zu einer Raubtat. Dabei wurde eine 24- jährige aus Vechta durch mehrere junge Frauen in ein Gespräch verwickelt. Ein unbekannter Mann kam hinzu und entriss der 24-jährigen die Handtasche. In der Tasche befanden sich um ...

