POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit Flucht

Hörstel (ots) - Am Mittwoch (05.10.) wurde an der Marktstraße 19 in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr ein roter Ford beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Postenbörse abgestellt. Die Beschädigungen am Pkw vorne links und am linken Außenspiegel werden auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet ...

