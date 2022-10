POL-ST: Ibbenbüren, Zwei entwendete Pedelecs in einer Nacht sichergestellt

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (04.10.) und Mittwoch (05.10.) sind drei Fahrzeuge von unbekannten Tätern angegangen worden. An der Surenburgstraße entwendeten Täter am Dienstag (04.10.) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr aus einem unverschlossenen Firmenwagen eine Geldbörse. Der Fahrer stellte das Fahrzeug in der angegebenen Zeit in Höhe des Cinetech Kinos am Straßenrand ab. In der Geldbörse ...

mehr