POL-ST: Rheine, Drei Kfz angegangen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (04.10.) und Mittwoch (05.10.) sind drei Fahrzeuge von unbekannten Tätern angegangen worden. An der Surenburgstraße entwendeten Täter am Dienstag (04.10.) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr aus einem unverschlossenen Firmenwagen eine Geldbörse. Der Fahrer stellte das Fahrzeug in der angegebenen Zeit in Höhe des Cinetech Kinos am Straßenrand ab. In der Geldbörse befanden sich ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie diverse Dokumente. In der Zeit zwischen Dienstag (04.10.), 19.00 Uhr und Mittwoch (05.10.), 08.00 Uhr haben Unbekannte einen grauen Toyota Aygo am Askanierring 26 aufgebrochen. Sie versuchten die Beifahrertür aufzuhebeln und zerstörten das Seitenfenster. Beute machten die Täter jedoch keine. An einem grauen Ford Kuga versuchten unbekannte Täter zwischen Dienstag (04.10.), 19.00 Uhr und Mittwoch (05.10.), 08.30 Uhr die Scheibe an der Beifahrertür einzuschlagen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Das Fahrzeug war an der Karolingerstraße im Bereich der Hausnummer 60 abgestellt. Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971-938-4215.

