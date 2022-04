Feuerwehr Moers

FW Moers: Ausgedehnter Brand in Reihenhaus an Karfreitag

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Am Freitag (15.04.22) um 17:40 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude an der Peter-Zimmer Str. in Moers-Hochstraß.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine massive Rauchentwicklung aus allen Etagen des Gebäudes festgestellt werden. Die angrenzenden Gebäude wurden bereits durch die Besatzung eines ersteintreffenden Rettungswagens geräumt, die Bewohner des Schadenobjektes waren zu dieser Zeit nicht anwesend.

Durch die vorgehenden Trupps unter Atemschutz wurde ein ausgedehnter Brand im Erdgeschoss des Reihenhauses lokalisiert. Nach der Brandbekämpfung kontrollierten zwei weitere Trupps die restlichen Etagen und schafften eine Abluftöffnung für den Einsatz eines Lüfters.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde eine Verrauchung des Nachbarhauses festgestellt, nach Kontrolle und weiteren Lüftungsmaßnahmen konnte das Objekt wieder an die Eigentümer übergeben werden. Der Eigentümer des betroffenen Hauses traf später an der Einsatzstelle ein und musste, auf Grund des Geschehens sichtlich geschockt, durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden.

Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben. Das Objekt ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz war der Löschzug Hauptwache sowie die Einheit Stadtmitte/Asberg der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 30 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell