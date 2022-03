Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Samstag, den 12.03.2022, kam es in der Steinstraße in 31157 Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW durch einen unbekannten anderen Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. An dem beschädigten BMW, welcher sich auf dem Parkplatz der Schwimmhalle befand, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell