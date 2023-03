Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

zwischen Dienstag, 14. März 2023, 10.40 Uhr, und Mittwoch, 15. März 2023, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Drogeriemarkt am Rathausplatz zahlreiche dekorative Kosmetikartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Mittwoch, 22. März 2023, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 23. März 2023, 06.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer an der Bahlener Straße ein und entwendeten diverses Werkzeug der Hersteller MAKITA und STIHL eines Bauunternehmens aus Dinlage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Einbruch in Imbiss

Zwischen Mittwoch, 22. März 2023, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 23. März 2023, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Großen Straße ein, brachen die dort befindlichen Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23. März 2023, wurde gegen 12.50 Uhr in der Holdorfer Straße ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23. März 2023, wurde gegen 14.55 Uhr im Evers Berg ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - 31-Jähriger Mann aus Thüringen nach gefährlicher Körperverletzung flüchtig

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 18.25 Uhr, in der Wohnung eines 32-Jährigen Vechtaers in Münsterstraße zwischen zwei Gästen, einem 31-jährigen Mann aus Sachsen und einem 24-jährigen Mann aus Thüringen, zunächst zu Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelten. Nachdem hierdurch Inventar des Gastgebers beschädigt worden war, verwies er seine Gäste der Wohnung. Diese setzten die Handgreiflichkeiten draußen auf der Münsterstraße fort. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zog der 24-Jährige dann ein Messer und fügte dem 31-Jährigen damit mehrere oberflächliche Schnittverletzungen zu. Das Opfer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige floh fußläufig in unbekannte Richtung. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es um 17.20 Uhr in der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln, ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt und eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Bakum befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren Pkws die Falkenrotter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Brücke Bundesstraße B69 musste die Cappelnerin verkehrsbedingt halten. Dieses erkannten die ihr nachfolgenden Beteiligten zu spät, sodass der Goldenstedter auf den Pkw der Cappelnerin auffuhr und die Bakumerin wiederum auf das Fahrzeug des Goldensteders. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

