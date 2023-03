Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstählen im Dammer Krankenhaus

Zwischen Dienstag, 21. März 2023, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 22. März 2023, 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die braune CAMEL Geldbörse samt Inhalt eines 54-Jährigen aus Bramsche. Die Geldbörse des Geschädigten befand sich im Tatzeitraum in seinem Patientenzimmer im Dammer Krankenhaus. Mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte wurde später mehrfach Geld abgehoben. Im selben Zeitfenster wurde aus dem Patientenzimmer eines 82-Jährigen aus Wagenfeld dessen Geldbörse samt Inhalt sowie ein Haustürschlüssel gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Damen-Pedelec

Am Mittwoch, 15. März 2023, zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Josefstraße das vollständig schwarze KREIDLER Damen-Pedelec Eco2 einer 27-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec war im Tatzeitraum vor dem Pfarrheim abgestellt. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Auf dem Gepäckträger war ein Korb angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

AM Mittwoch, 22. März 2023, kam es um 11.05 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe des dortigen Bekleidungsgeschäftes, zu einem Unfall: Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Diepholz musste verkehrsbedingt vor der dortigen Kreuzung halten. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus Visbek bemerkte dieses zu spät und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug der 37-Jährigen auf. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am PKW des 86-Jährigen entstand schwerer, am PKW der Diepholzerin leichter Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 7000 Euro.

Bakum - Brand von Gefriertruhen

Am Mittwoch, 22. März 2023, 11.30 Uhr, gerieten in Bakum, Essener Straße, aus bislang ungeklärter Ursachen zwei Gefriertruhen eines 64-Jährigen aus Bakum in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche unter Einsatz von 8 Fahrzeugen und 50 Kameraden gelöscht. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Vechta - Schwelbrand

Am Mittwoch, 22. März 2023, gegen 13.00 Uhr, entwickelte sich in Vechta, Osloer Straße, beim Abflammen von Unkraut mittels Gasbrenner ein Schwelbrand in der Fassadendämmung einer Betriebshalle eines 66-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Schaden am Dämmmaterial Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta unter Einsatz von 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden gelöscht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, den 22.März 2023, gegen 06.15 Uhr, und Mittwoch, den 22.März 2023, um 13.00 Uhr, kam es im Rötekamp zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten grauen DAIMLER eines 55-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Lackierung seines Fahrzeugs im Bereich der Fahrertür. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefonnummer 05491-999360 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 18. März 2023, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines AUDI Avant 4 aus Vechta die Bundesautobahn A1 Richtung Norden auf dem Überholfahrstreifen und überholte in diesem Zusammenhang einen bislang unbekannten Fahrer eines MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor, der den mittleren Fahrstreifen nutzte. Während des Überholvorgangs wirbelte dessen PKW einen Stein auf, der gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs der Vechtaerin schleuderte. Dadurch fiel das Spiegelglas aus der Fassung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 22. März 2023, 17.00 Uhr, befuhren ein 47-Jähriger aus Bremen sowie ein 22-Jähriger aus Delmenhorst mit ihren Pkws in Bakum die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Als der 47-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte das der 22-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den Pkw des 47-Jährigen auf. Hierbei zog sich der 47-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 20.000,00 EUR.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Bedrohung zum Nachteil eines Schülers

Am Mittwoch, 22. März 2023, kam es um 15.20 Uhr auf dem Gelände der St.-Johannes-Schule in der Dammer Straße zu einer Bedrohungshandlung zum Nachteil eines 10-jährigen Schülers. Ein bislang unbekannter Mann drohte dem Jungen aus bislang ungeklärter Ursache Repressalien an. Im Anschluss daran fuhr er auf einem älteren Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- kräftige (übergewichtige) Statur, - ca. 165 cm groß, - ca. 50 Jahre alt, - dunkle Ober-/Unterbekleidung, dunkle Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

