Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl einer Fahrradtasche

Am Sonntag, 19. März 2023, zwischen 00.00 Uhr 02.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Jahnstraße die schwarze HABERLAND Satteltasche eines 59-Jährigen aus Bösel von dessen Fahrrad. Beide Seiten der Tasche sind aus Leder gefertigt. In der Tasche befand sich eine neongelbe Regenjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - versuchter Einbruch in Fahrradgarage

Zwischen Sonntag, den 19.März 2023, gegen 19.00 Uhr, und Mittwoch, den 22.März 2023, um 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Fahrradgarage auf einem Privatgrundstück eines 52-Jährigen Friesoythers am Großen Kamp West einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 20.März 2023, gegen 07.00 Uhr, und Dienstag, den 21.März 2023, um 19.10 Uhr, kam es im Hartriegelweg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten schwarzen DAIMLER E 300 CDI eines 33-Jährigen aus Oldenburg. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Lackierung seines Fahrzeugs im Bereich der Beifahrerseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Samstag, den 18.März 2023, gegen 20.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die äußere Scheibe des Thermopenfensters eines Einfamilienhauses an der Wilhelm-Busch-Straße beschädigt. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, bewarfen bislang unbekannte Täter das Wohnhaus einer 74-Jährigen in der Lindenstraße am Mittwoch, 01. März 2023, zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr, mit rohen Eiern. Zudem wurde mehrfach an ihrer Haustür geklingelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 22.März 2023, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Friesoyther mit seinem KIA Sorento die Friesoyther Straße in Richtung Bösel. Als er nach rechts in die Straße "Beim Tegelkamp" abbiegen wollte, übersah er eine 16-jährige Friesoytherin, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kleinkraftrad den dortigen Radweg in Richtung Friesoythe befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 16-jährige ihr Fahrzeug ab und kam dabei zu Fall. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell