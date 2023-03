Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Einbruch

Zwischen Montag, 20. März 2023, 18.30 Uhr, und Dienstag, 21. März 2023, 06.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmenobjekt im Industriegebiet Brägeler Forst ein und durchsuchten diverse Büro- und Lagerräumlichkeiten. Ob sie auch etwas entwendeten, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag, 21. März 2023, randalierte ein 16-Jähriger aus Lohne auf einem Spielplatz in der Adlerstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort zeigte er sich sehr aggressiv und griff einen der Polizeibeamten mehrfach an. Der Jugendliche wurde letztlich fixiert und dem Polizeikommissariat Vechta zugeführt. Weil der Verdacht bestand, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,49 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Informationstafeln

Zwischen Montag, 13. März 2023, 12.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zitadellenpark zwei Informationstafeln, welche an dort aufgestellten Kunstfiguren angebracht waren. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 17. März 2023, und Montag, 20. März 2023, beschmierten bislang unbekannte Täter Pflastersteine vor einer Brücke im Hochzeitswald in der Theodor-Heuss-Straße mit schwarzer, grüner und pinker Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. März 2023, 19.10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Sütholter Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 30-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein Durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. März 2023, 22.30 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Lohne mit einem Kleinkraftrad den Strietweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17. März 2023, kam es um 23.15 Uhr auf der Bundesautobahn BAB1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek befuhr die zweispurige Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück und beabsichtigte im Bereich der Baustelle kurz vor der Ausfahrt Neuenkichen-Vörden, einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen LKW mit Anhänger zu überholen. Während des Überholvorgangs geriet der LKW nach links von seiner Fahrbahnseite. Um eine Kollision vermeiden, lenkte der Visbeker seinen PKW nach links und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, dem 20. Februar 2023, und Montag, dem 20. März 2023, kam es im Industriering zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug auf den dortigen Schachtdeckel einer Pumpanlage zur Weiterleitung von Abwässern. Hierdurch wurde der Aluminiumdeckel des Schachtes deformiert. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

