Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 20.März 2023, gegen 12.00 Uhr, und Dienstag, den 21.März 2023, um 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen weißen FORD Focus im Bereich der rechten hinteren Stoßstange. Der Ford stand zur Tatzeit im Berberitzenweg. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 21.März 2023, gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Rhauderfehn mit ihrem PKW, VW Caddy die Hauptstraße und wollte nach links in Richtung Scharrel abbiegen. Dabei übersah sie einen 24-Jährigen aus Emstek, der mit seinem PKW, Renault entgegenkam und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

