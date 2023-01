Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Unfallörtlichkeit

Badem und Trimport (ots)

Am 02.01.2022, gegen kurz nach 09:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen entgegen der Fahrtrichtung stehenden Pkw auf der BAB A60, in Höhe der Anschlussstelle Badem, in Fahrtrichtung Wittlich, informiert. Vor Ort konnte der besagte Pkw festgestellt werden. Dieser war stark unfallbeschädigt. Der Fahrer des Pkw befand sich in einer medizinischen Notlage, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Vor Ort konnte kein Schaden vorgefunden werden, der mit den Schäden am Pkw übereinstimmte. Somit konnte die eigentliche Unfallstelle noch nicht lokalisiert werden. Auf Nachfrage gab der Fahrer jedoch an, dass er in Trimport in den Graben gefahren sei, aus welchem er von Passanten rausgezogen wurde. Die Polizei Bitburg bittet nun um Mithilfe. Zeugen, mögliche Unfallgeschädigte und die in Trimport behilflichen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

