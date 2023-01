POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Grillhütte

Daun (ots) - Im Zeitraum 31.12.2022 bis 01.01.2023 beschädigten bisher unbekannte Täter vermutlich im Zuge der Silvesterfeierlichkeiten die Fassade der Realschule in Daun, indem sie vermutlich mittels Feuerwerkskörpern kleine Löcher in diese sprengten. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

