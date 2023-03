Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag, 20. März 2023, kam es gegen 18.00 Uhr in einem Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung: Zwei unbekannte Täter begaben sich mit einem dunklen Audi A6 bereits gegen 16.30 Uhr auf das Gelände eines dortigen Autohandels, um sich einen dort zum Verkauf stehenden PKW anzuschauen. Sie entfernten sich zunächst wieder, kehrten aber etwa eine Stunde später zurück und griffen den 26-jährigen Inhaber direkt an, indem sie ihm mit einem Schlagstock auf den Kopf schlugen. Der 26-Jährige erlitt hierdurch eine Platzwunde und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1 (mit Schlagstock):

- südländisches Erscheinungsbild, - auffällig nach hinten gegelte, schwarze Haare, - schlank, - ca. 40 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - schwarz gekleidet.

Person 2:

- südländisches Erscheinungsbild, - etwas kräftiger als Person 1, - ca. 30 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - braune Haare, - Vollbart, - dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter Tel.: (04443) 9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. März 2023, um 15:45 Uhr, überholte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Holdorf einen 20-jährigen Treckerfahrer auf der Bundesstraße B214, Fahrtrichtung Bersenbrück. Anschließend bremste der unbekannte Pkw-Fahrer den Treckerfahrer immer wieder aus. Als der Treckerfahrer beabsichtigte, nach links in die Steinfelder Straße abzubiegen, zog der vor ihm fahrende Pkw-Fahrer seinen Pkw nach links, sodass der Treckerfahrer ruckartig lenken musste. Hierdurch kippte der Anhänger des Treckers um. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 67.500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell