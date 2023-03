Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Montag, 20. März 2023, kam es gegen 18.40 Uhr in einem Elektronikfachmarkt zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Täter verließ den Markt mit zwei hochwertigen Haartrocknern, während eine weitere männliche Person die Kassiererin ablenkte. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Haupttäter:

- ca. 30 Jahre alt, - schwarze, kurze Haare, - braune Schuhe, - weißer Kapuzenpullover, - schwarze Jacke

Mittäter:

- ca. 30 Jahre alt - camouflage-gemusterter Kapuzenpulli - olivgrüne Jacke - rote Pudelmütze

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter Tel.: (04443) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Gartenutensilien

Zwischen 19. März 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kronenstraße eine Holzkiste mit Gartenutensilien einer 69-jährigen Anwohnerin. Sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter Tel.: (04443) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 20. März 2023, kam es um 15.15 Uhr auf der Bundesstraße B69 (Oldenburger Straße) zu einem Verkehrsunfall: Eine 31-jährige Frau aus Goldenstedt stand mit ihrem PKW vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage im Bereich Oldenburger Straße/Bundesstraße B69, als ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta aus Unachtsamkeit auf das Heck ihres Fahrzeugs auffuhr. Die 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6100 Euro.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Handtasche

Am Freitag, 17. März 2023, kam es gegen 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Lohner Straße zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten die Handtasche samt Portemonnaie und Haustürschlüssel aus dem Einkaufskorb einer 61-jährigen Frau aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Kupfer-Fallrohrs

Zwischen Freitag, 17. März 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Höner-Mark-Weg ein Stück Kupfer-Fallrohr vom Hauptgebäude der dortigen Grundschule. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Imbisswagen

Zwischen Samstag, 18. März 2023, 21.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einem auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dinklager Straße abgestellten Imbisswagen eines 45-Jährigen aus Badbergen ein. Im Wagen wurde der Innenraum verwüstet, außerhalb wurde das gesamte Inventar beschädigt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr im Südholzer Ring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 72-jähriger Fahrer eines VW Tiguan touchierte einen anderen, im Seitenraum abgestellten VW Golf Kombi, wobei Sachschaden im Bereich des rechten Außenspiegels in Höhe von 150 Euro entstand. Der Schadensverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfallhergang beobachtet und der 45-jährigen Geschädigten aus Diepholz mittels eines am beschädigten PKW hinterlassenen Zettels mitgeteilt, sodass der 72-Jährige im weiteren zeitlichen Verlauf mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden konnte.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 10. März 2023, und Sonntag, 20. März 2023, kam es auf einem Parkplatz in der Pickerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den grauen VOLVO XC60 eines 55-Jährigen aus Goldenstedt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 17. März 2023, 18.00 Uhr, und Samstag, 18. März 2023, 09.00 Uhr, kam es in der Bodelschwinghstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken den Stützpfeiler des Carports einer 73-jährigen Anwohnerin. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. März 2023, um 15.30 Uhr, wurde in der Friedensstraße ein 22-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

