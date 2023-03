Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Strücklingen - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Sportanlage des SV Strücklingen in der Friedenstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Umkleidekabine das schwarze Portemonnaie eines 21-jährigen Cloppenburgers samt Inhalt aus dessen Sporttasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - versuchter Einbruch in PKW

Am Sonntag, 19. März 2023, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam das Hardtop eines schwarzen RENAULT Cabriolet einer 69-jährigen Friesoytherin zu öffnen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem zwischen Friedhof und Feuerwehr befindlichen Parkplatz in der St.-Marien-Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Verteilerkasten

Zwischen Freitag, 17. März 2023, 22.00 Uhr, und Sonntag, 19. März 2023, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Altenoyther Straße (Landesstraße L831) unmittelbar am dortigen Geh-/Fahrradweg befindlichen Verteilerkasten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Dieser Verteilerkasten war bereits am 26. Februar 2023 beschädigt worden (wir berichteten). Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. März 2023, kam es gegen 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des Forums in der Willohstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 73-jähriger Mann aus Friesoythe parkte seinen OPEL Corsa rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersaht er den abgestellten OPEL Corsa einer 19-Jährigen aus dem Saterland und touchierte diesen leicht. Hierdurch entstand Sachschaden im Bereich der Heckstoßstange der Beifahrerseite in Höhe von 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der 73-Jährige von der Unfallstelle. Dank einer aufmerksamen Zeugin, welche sich das Kennzeichen des Schadensverursachers notiert hatte, konnte dieser im weiteren zeitlichen Verlauf mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden. An seinem Fahrzeug waren an der hinteren Stoßstange sowie auch an der Beifahrerseite diverse frische Lackkratzer vorhanden.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. März 2023, wurde um 12.15 Uhr in der Glaßdorfer Straße ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

