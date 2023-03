Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 17. März 20223, gegen 11.05 Uhr, befuhr eine 23-Jährige aus Vechta mit einem E-Scooter die Straße Kuhmarkt in Vechta, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Freitag, 17. März 2023, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. In der Frontschürze seines Pkw hatte er einen LED-Streifen (sogenannter Strip) verbaut. Hierdurch wurde das Signalbild des Fahrzeugs durch das blaue Licht verfälscht. Am gleichen Tag, um 17.45 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Buchholzstraße in Vechta. Er hatte die Blinker seines Fahrzeugs auf Dauerlicht (sogenanntes US-Standlicht) umgestellt.

Die bauartlichen Veränderungen der beiden Fahrzeuge hatten zum Erlöschen ihrer jeweiligen Betriebserlaubnis geführt.

Am Sonntag, 19. März 2023, gegen 0.10 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta. Er hatte an seinem Fahrzeug eine Veränderung der Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit einer Fahrwerksveränderung vorgenommen, ohne dass im Nachgang daran eine erforderliche Änderungsabnahme durchgeführt wurde, sodass die Betriebserlaubnis für seinen PKW ebenfalls erloschen war. Gegen alle drei Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Tuning

Am Samstag, 18. März 2023, 20.50 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Goldenstedt die Straße Am Meerbusch in Goldenstedt. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die rückwärtigen serienmäßigen Beleuchtungsträger durch LED-Scheinwerfer ohne Zulassungszeichen ausgetauscht worden waren, was ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Freitag, 17. März 2023. 22.50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Goldenstedt die Straße Tangenweg in Richtung Goldenstedt. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links. Beim Versuch, dem Reh auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein PKW geriet von der Fahrbahn nach rechts auf ein angrenzendes Feld und kam dort zum Stillstand. Der 18-jährige blieb unverletzt.

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Samstag, 18. März 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde in Vechta, Pariser Straße, dortige Sporthalle, die Handtasche samt Inhalt einer 52-Jährigen aus Lohne entwendet. Diese befand sich im Tatzeitraum unter ihrem Sitz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl von APPLE Airpods

Am Sonntag, 19. März 2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Airpods einer 17-Jährigen aus Vechta. Diese hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Fitness-Studio an der Lohner Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Von Samstag, 18. März 2023, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 19. März 2023, 10.15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, ein Kirchenfenster, eingeschlagen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Mittwoch, 15. März 2023, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 16. März 2023, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, an der Graf-von-Stauffenberg-Straße, einen schwarzen Pkw des Herstellers Audi, Q5, indem sie den vorderen linken Kotflügel sowie die vordere Stoßstange zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. März 2023, 17.30 Uhr, wurde ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Bakum in der Straße Am Sportplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,12. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln

Am Sonntag, 19. März 2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Bank in der Mühlenstraße diverse Fahrzeugschlüssel eines örtlichen Autohauses, welches im Zuge des verkaufsoffenen Sonntags Verkaufsfahrzeuge auf dem Parkplatz ausgestellt hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - alkoholisierter PKW-Fahrer fährt durch gesperrte Innenstadt

Am Sonntag, 19. März 2023, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw durch die Große Straße, obwohl diese aufgrund des verkaufsoffenen Sonntages und der Schau des Handel- und Gewerbevereins gesperrt war. Hierdurch gefährdete er Passanten und beschädigte auch Aufsteller der dort ansässigen Geschäfte. Der 45-Jährige wurde im Anschluss durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und sein Fahrzeug mit Saisonkennzeichen außerhalb der Saison geführt hatte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizei Damme möchte auf diesem Wege alle Personen, die durch das rücksichtslose Verhalten des 45-Jährigen behindert oder gefährdet wurden, oder die weitere, sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug und zum Fahrer machen können, bitten, sich umgehend unter Tel.: (05491) 999360 zu melden.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 18. März 2023, 22.00 Uhr, und Sonntag, 19. März 2023, 10.55 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Vulhopsweg beide Außenspiegel eines weißen VW Taigo. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 08.00 Uhr auf dem Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Twistringen wich einem Tier aus. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet nach rechts auf die Berme und kam im Anschluss in einem Graben zum Stillstand. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Seine 17-jährige Mitfahrerin, wohnhaft in Damme, erlitt leichte Verletzungen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz am Dinklager Ring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Radfahrer kollidierte mit einem dort abgestellten grauen Pkw AUDI A3 Sportback. Hierdurch entstanden Dellen in der Fahrertür. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 800 Euro. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell