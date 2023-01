POL-EU: Ein "Auftauversuch" führt zu entzündetem Altpapiercontainer

Euskirchen (ots) - Die Polizei Euskirchen hat am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) in Euskirchen in der Kommerner Straße einen 22-jährigen Mann festgenommen. Gegen den bereits mehrfach in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, den das Amtsgericht Schleiden gegen ihn erlassen hatte. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, in der letzten Woche in Euskirchen einen ...

