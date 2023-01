Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (17. Januar) gegen 7.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen.

Ein Mann (22) aus Düren befuhr mit einem Ford Focus die Landstraße 264 aus Düren kommend in Richtung Euskirchen. Er geriet in Höhe Frauenberg in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford Transit zusammen. Dieser wurde von einem Weilerswister (29) gesteuert. Der Transit kam aufgrund dessen ins Schleudern und kollidierte mit einem Mazda-Fahrer (29, aus Langerwehe), der die L 264 aus Düren kommend in Richtung Euskirchen befuhr.

Zeitgleich kam es zum Zusammenstoß mit dem 22-jährigen Dürener im Focus und einem Renault Clio. Der Clio-Fahrer (33) aus Euskirchen befuhr die L 264 aus Richtung Euskirchen kommend nach Düren. Zwei Mitfahrer (51, 49) aus dem Ford Focus verletzten sich, der 51-Jährige schwer. Auch der 33-jährige Euskirchener Clio-Fahrer verletzte sich.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme dauerte bis kurz vor 13 Uhr an. Die Strecke war bis dahin gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell