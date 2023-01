Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme eines 22-jährigen Euskircheners

Euskirchen (ots)

Die Polizei Euskirchen hat am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) in Euskirchen in der Kommerner Straße einen 22-jährigen Mann festgenommen.

Gegen den bereits mehrfach in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, den das Amtsgericht Schleiden gegen ihn erlassen hatte.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, in der letzten Woche in Euskirchen einen Pkw gestohlen zu haben. Mit diesem fuhr er nach derzeitigem Ermittlungsstand - ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein - nach Hellenthal-Bruch und brach dort in eine Schreinerei ein.

Im Rahmen der Identitätsfeststellung kam es zu Widerstandshandlungen seitens des Tatverdächtigen, siehe hierzu Meldung vom 16. Januar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5417711.

Durch die Kriminalpolizei konnten im Nachgang Spuren auf dem Gelände der Schreinerei gesichert werden, die den Mann als Tatverdächtigen auswiesen.

Der gestohlene Pkw konnte inzwischen in der Nähe der Schreinerei aufgefunden werden. Den Schlüssel des Pkw trug der Mann bei seiner Festnahme mit sich.

Im Zusammenhang wird ebenfalls geprüft, ob der 22-Jährige, der erst in der letzten Woche aus einer Untersuchungshaft entlassen wurde, für weitere Einbruchsdelikte des vergangenen Wochenendes in diverse Kindergärten (siehe hierzu Meldung vom 15. Januar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5416625) in Betracht kommen könnte.

Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Der Mann ist am heutigen Mittwoch durch Polizeibeamte einer Haftrichterin vorgeführt worden. Im Anschluss wurde er der Untersuchungshaft zugeführt.

